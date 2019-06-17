جلسات مكيفة تخطف أنظار زوار موسم جدة

تجذب زوار موسم جدة الجلسات الزجاجية المكيفة على كورنيش أبحر، التي تتميز بتصميم جميل ولون أبيض رائع، مطلة على البحر وأمامها الرمل والإنارة، ويستطيع الزائر أن يتمتع فيها نهارا أو ليلا بسبب توفر التكييف والإنارة.

ويواصل موسم جدة تقديم الأفكار الترفيهية المبتكرة التي تجتذب الزوار الذين يتنقلون بين أرجاء مختلف المناطق السياحية هذا الصيف، كمنطقة جدة التاريخية والواجهة البحرية والحمراء والجوهرة، وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها الفعاليات.

جلسات تخطف الأنظار

يتوقع أن تخطف هذه الجلسات المصطافين من الشاليهات المتوافرة في منطقة أبحر بجدة، والتي تعد غالية الثمن على كثير من الناس، وبعيدة عن وسط المدينة، فقد بدأ العمل على إقامة غرف مكيفة بيضاء منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك تنتشر على كورنيش أبحر مربعة الشكل ومسقوفة.

وتتميز هذه الغرف أو الجلسات بأنها تطل على البحر، ومكيفة، وأمامها الإنارة، تستقطب العائلات في أي وقت كان نهارا أو ليلا، وهي تقع في منطقة قريبة من الخدمات والمحلات التجارية والبقالات، وخلفها توجد أرض كبيرة تميزت بإقامة عشرات أعمدة الإنارة في شكل بهي وجميل عندما تضاء ليلا.

كما أن الجلسات قريبة من الواجهة البحرية من جهة، وتوجد حافلات مخصصة لنقل الزوار إليها من عدة أحياء ومنها منطقة أبحر، ومن جهة أخرى يتمتع الزائر بالألعاب النارية إن وجدت في نفس فترة زيارته لهذه الجلسات.

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شاطئ الإسكندرية

وعلى صعيد موسم جدة، يتوافد الناس على شاطئ الإسكندرية بعد افتتاحه قبل أيام قليلة، عقب أن تم جديده بالكامل ضمن فعاليات موسم جدة، وتم تطويره بحيث يقيم المصطافون بعيدا عن البحر، ويستخدمون حافلات للتنقل إلى الشاطئ.

ويعتبر شاطئ الإسكندرية جدة من أجمل الشواطئ في المملكة، وهو شاطئ نظيف ومثالي للعائلات، حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي في شرم أبحر الشمالي، والذي بدوره يطل على البحر الأحمر.

ويتميز الشاطئ بالكثير من الألعاب المائية المناسبة للأطفال، وتقام فيه العديد من الفعاليات والمهرجانات على مدار العام. ويمكن القيام فيه بممارسة مختلف الرياضات المائية، مثل السباحة أو الغوص في مياه البحر الأحمر، وأيضا القيام بجولة بحرية على متن أحد القوارب، وتتوفر في الشاطئ العديد من الخدمات والمرافق المجانية التي تنال رضا جميع الزوار، وهو مجهز بجميع وسائل الأمان والسلامة.

ويتمتع الشاطئ بوجود العديد من المطاعم التي تتوزع بالقرب منه، حيث تقدم أشهى الأطباق، والمأكولات البحرية التقليدية، بالإضافة لتواجد العديد من المقاهي الصغيرة التي تقدم العصائر الطازجة والآيس كريم، وأيضا يمكن للزائر زيارة أحد المراكز التجارية القريبة من المكان، حيث مختلف أنواع الهدايا والملابس، والتذكارات للعائلة والأصدقاء.