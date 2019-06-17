اخبار السعوديه

حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شرعت أمانة محافظة الأحساء في تركيب «حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية»، سعتها 120 لترا، إضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات، ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لترا، وقد جرى بدء توزيعها في تجربة أولية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن مبادرة «حاويات الطاقة الشمسية» سيتم خلالها بث شبكة الإنترنت اللاسلكية «WIFI»، على امتداد مسارات المضمار التي ستكون فيها، وبالتالي تمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة، إضافة إلى أنها تحوي استشعارا إلكترونيا، تتم خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه، وتخصيص تطبيق إلكتروني لمتابعة الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب، وإرسال الإشارات التنبيهية إلى قائدي مركبات «رفع النفايات»، والتوجّه لتفريغها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا