حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن مبادرة «حاويات الطاقة الشمسية» سيتم خلالها بث شبكة الإنترنت اللاسلكية «WIFI»، على امتداد مسارات المضمار التي ستكون فيها، وبالتالي تمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة، إضافة إلى أنها تحوي استشعارا إلكترونيا، تتم خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه، وتخصيص تطبيق إلكتروني لمتابعة الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب، وإرسال الإشارات التنبيهية إلى قائدي مركبات «رفع النفايات»، والتوجّه لتفريغها.
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