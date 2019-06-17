تدشين دوار الرؤية بالخبر

بتوجيه ومتابعة من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، يدشن مساء اليوم (الثلاثاء) أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ورؤساء بلدية الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر، الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بعد أن تمت إعادة تأهيله ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030. وأفاد مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي بأن دوار الرؤية تمت إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير الشرقية، ويركز تصميمه على الطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية. وأشار إلى أن الدوار الذي يعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضا عن زمن لرؤية ونهضة تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم، ويبلغ حجم الدوار 11,300 متر مربع، بطول قطر 120م، وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً، وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.



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