أمانة عسير توزع 140 منحة لذوي الشهداء

أجرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها -صباح أمس- القرعة العلنية لتوزيع 198 منحة، والتي استفاد منها أصحاب الأوامر السامية من أسر ذوي الشهداء والمصابين

والمشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم توزيع المنح على أسر ذوي الشهداء والمصابين والمشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف، بناء على الأوامر السامية الصادرة لهم برقم 2252 في 29/ 1/ 1400، و م/36 في 14/ 6/ 1425، وبلغ عددها 198 منحة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بحضور المستفيدين، منوها إلى أن الأمانة وبلدياتها حرصت خلال توزيع المنح على المستفيدين، على أن تكون في أفضل المواقع، لتكون أراضي يستفيد منها المستحق بالشكل الأمثل، مشيدا بدعم واهتمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بذوي الشهداء وأسرهم.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم لأمانة منطقة عسير، ممثلة في أمينها الدكتور وليد الحميدي، وذلك نظير اهتمامه بتسليم مستحقي الأراضي الممنوحة لهم في مواقع مميزة للغاية.