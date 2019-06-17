80 دولة ترحب بالسعوديين دون تأشيرة مسبقة

ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالميا في الفترة من 2015- 2019، وفق بيانات مؤشرين عالميين؛ حيث ارتفع بمقدار درجتان وفق المؤشر العالمي لقوة الجوازات passport index في يونيو 2019، واحتل المركز الـ57 عالميا مقابل المركز الـ 59 في 2015. وارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر Henley Passport Index ليصل إلى المرتبة 68 عالميا في مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 في 2015.

80 دولة

وفق مؤشر passport index، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشيرة «39 بدون تأشيرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار»، بينما 118 دولة تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها. ووفق مؤشرHenley Passport Index، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 73 دولة دون تأشيرة.

وثيقة أساسية

يعد جواز السفــر هو الوثيقة الأساسية للترحال والتنقلات العالمية في العصر الحديث، وهو يرتبط بشكل كامل وأساسي بوضع كل بلد على حدة. وقوة جواز السفر ترتبط بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

4 عناصر أساسية

تركز عملية التصنيف العالمية على 4 عناصر أساسية: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة. كون الدولة عضواً في اتحاد إقليمي أو عالمي. الفتـرة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها. الرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

مؤشر Passport index

يعتبر من أكثر الأدوات شيوعًا على الإنترنت، حيث يقوم بعرض مختلف جوازات السفر حول العالم وترتيبها للمستخدم، بحيث يستطيع معرفة قوة جواز سفر بلده، كما يعتبر من أقوى المؤشرات العالمية، حيث يتم تحديثه بشكل مستمر بكافة المعلومات وبشكل دوري.

- يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

- يقدم ترتيبا لـ198 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.

التصنيف الفردي Individual Rank: حيث يتم تصنيف جواز السفر حسب خصائصه الفردية وميزات التأشيرة

التصنيف العالمي Global Rank: حيث يتم تصنيف جواز السفر هنا حسب رصيد جواز السفر الإجمالي للتأشيرات المجانية

رصيد التأشيرات المجانية Visa-Free Score: حيث يتم هنا عرض مجموع الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

العام // الترتيب // الدول التي يمكن زيارتها بدون تأشيرة

2015 // 59 //68

2016 // 58 //66

2017 // 59 //71

2018 // 56 // 79

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2019 // 57 //80

مؤشر Henley Passport Index

- مؤشر هينلي لجوازات السفر ( Henley Passport Index، واختصارًا HPI)

- تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

-بدأ في عام 2005 كـمؤشر هينلي وشركائه للقيود على التأشيرات (Henley & Partners Visa Restrictions Index، واختصارًا HVRI).

- تم تغيير اسمه في يناير 2018.

-يقدم ترتيبا لـ199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.

-قامت مؤسسة هينلي وشركاؤها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي واستنادًا إلى البيانات الرسمية من قاعدة البيانات العالمية الخاصة بهم بتحليل أنظمة التأشيرات لجميع الدول والأقاليم في العالم منذ عام 2006.

العام// الترتيب // الدول التي يمكن زيارتها بدون تأشيرة

مارس 2019: 68// 73 دولة

2018: 70// 75 دولة

2017: 69 // 68 دولة

2016: 69 // 69 دولة

2015: 75 // 66 دولة

معايير التصنيف العالمية

1-القوة السياسية للدولة

2- القوة الاقتصادية للدولة

3- العلاقات السلمية مع الدول الأخرى