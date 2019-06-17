نجاحات يطور مهارات الطلاب في الصيف

أطلقت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر برنامج نجاحات التعليمي، الذي يستهدف الأولاد والفتيات خلال فترة الصيف، ويقدمه نخبة من المدربين والمدربات في تخصصات متنوعة، ويأتي البرنامج ليسلط الضوء على العديد من العلوم والمعارف بهدف تحسين مهارات الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم، واستغلال أوقات الإجازة المدرسية بما يخدمهم تربويا وتعليميا.

برامج نوعية

أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل على النتائج الإيجابية التي تحققها مثل هذه البرامج النوعية بالإجازة الصيفية، خلال السنوات الأخيرة، من تنمية الجانب المعرفي للشباب والفتيات وإكسابهم المهارات بمجال العلوم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، إضافة لاستغلال الإجازة المدرسية بما ينفع الطلاب والطالبات، وخاصة أبناء الأسر محدودة الدخل التي ترعاها الجمعية، مبينة أن برنامج نجاحات التعليمي يستهدف الأولاد والبنات ما بين 10- 14 سنة، ويستمر لمدة 6 أسابيع بمبنى راشد التعليمي التابع للجمعية.

14 مدربا

أشار المشرف على برنامج نجاحات التعليمي سعود بن مساعد الزامل إلى وجود 14 مدربا ومدربة من تخصصات مختلفة مثل الطب والهندسة والإدارة والتربية، سيعملون على تقديم خبراتهم العملية والمعرفية للمستهدفين وفق فصول دراسية تفاعلية، حيث تم بناء البرنامج على مستويات معينة تُمكن الطالب من الالتحاق بالبرنامج بدءا من الفصل الدراسي المناسب له، مضيفا أن البرنامج يتضمن 108 ساعات تعليمية للبنين والبنات بمعدل 3 أيام أسبوعيا لكل منهما خلال الإجازة الصيفية.