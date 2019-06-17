دوائر حكومية تتأخر عن انطلاق صيف الرس 40

تأخرت دوائر حكومية عدة عن انطلاق مهرجان صيف الرس 40، المقام حاليا في حديقة المحفل، بتنظيم بلدية الرس ولجنة التنمية السياحية، إذ انطلق 10 شوال دون مشاركة من الدوائر الحكومية المحدد لهم أماكن في المهرجان، رغم تبليغهم من المنظمين لليوم الثالث، وألحقت بخطاب آخر بأمل المشاركة.

وقال مدير العلاقات العامة ببلدية الرس محمد القرناس «لم يبدأ العمل في صيف الرس 40 من الدوائر الحكومية سوى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقية الدوائر تمت مخاطبتهم بكتاب إلحاقي، لعل مشاركتهم تبدأ والمهرجان يمتد 15 يوما».

وأضاف القرناس في سياق حديثه إلى «دوت الخليج»، بأن من الدوائر المتغيبة عن انطلاق المهرجان: الزراعة، الأحوال المدنية، الصحة، والعمل، وغيرها، وقد يوجدون في الأيام القادمة.