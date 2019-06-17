وزير التعليم يتفقد المباني المدرسية بنجران

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، يرافقه مساعده الدكتور سعد الفهيد، وعدد من قيادات وزارة التعليم، أمس، عددا من المشروعات والخدمات التعليمية في منطقة نجران بالحد الجنوبي، وشملت المشروعات التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بالمنطقة، ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة «الطفولة المبكرة» في مدارس البنات، التي ستفتتح العام الدراسي المقبل.

أمانة ملقاة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أن «زيارة نجران وتفقد بنيتها التعليمية مسؤولية تحتمها الأمانة الملقاة على عاتقنا»، مشيرا إلى أن الزيارات ستشمل عددا من المناطق والمحافظات خلال الأسابيع القادمة. وأضاف، «لقد التقينا رجال القوات المرابطة على الحد الجنوبي الذين يذودون عن وطننا، ويقفون سدا منيعا أمام محاولات الاعتداء البائسة». وقال، «لقد استلهمنا منهم القوة وكانوا حافزا لنا لمواصلة البناء في اتجاه التنمية التي ستستمر في ظل رعاية الله وحفظه، ثم هؤلاء الرجال الأشاوس».

وأضاف في حديثه خلال زيارته قوة نجران، «أقف هنا ومعي كل طالب وطالبة، وكل معلم ومعلمة، وكل منسوبي الجامعات الذي يلهجون بالحمد والثناء لله -عزّ وجلّ- على نعمة الأمن، مثنين على جهود رجال الأمن ومواقفهم البطولية للذود عن دوت الخليج».

الفصل الصيفي

تفقد وزير التعليم في بداية جولته بمنطقة نجران، مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية، إحدى مدارس الفصل الصيفي، وشارك أبناءه الطلاب عددا من التجارب التعليمية. وشاهدا عرضا مرئيا عن أبرز المسجلين في مدارس الفصل الصيفي بالمنطقة، والتي شملت مدارس البنين «ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية ابن حزم، وثانوية ابن القيم» بمحافظة حبونا، والثانوية الثالثة عشرة للبنات.

وأشاد بما شاهده من جهود مميزة من الكادر الإداري والتعليمي بالمدرسة، ووجّه الطلاب إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الفصل الصيفي، الذي يسهم في تسريع التخرج، وتخفيف العبء الدراسي ومعالجة التعثر.

تفقد المشروعات

قام وزير التعليم بجولة تفقدية لعدد من المدارس التي يجري العمل على ترميمها بالمنطقة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي المقبل. كما تفقد كل التجهيزات لبداية عام دراسي قادم مميز، وفي إطار تفقده المشروعات التعليمية بالمنطقة، أكد أن العمل يجري لتجهيز المباني المدرسية في منطقة نجران، في ظل ما يجده قطاع التعليم من دعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مشددا على المقاولين بسرعة تسليم المباني المدرسية التي يتم ترميمها حاليا قبل بداية العام الدراسي الجديد 1440/ 1441.

احتياجات المنطقة

تهدف الجولة التفقدية لوزير التعليم، إلى الاطلاع على سير العمل للعملية التعليمية، إضافة إلى البرامج والمشروعات التي تم تخصيصها لقطاعي التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها، وأبرز التحديات التي تواجهها، ومدى جاهزية مدارس البنات بنجران لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة

وشملت المشروعات التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بمنطقة نجران، ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة «الطفولة المبكرة» في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، و4 صالات رياضية، إضافة إلى مشروع واحد متعثر.

المرافق التعليمية

تضمنت الزيارة التفقدية الاطلاع على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع «حصر» المباني الشامل الذي حوى 424 مرفقا تعليميا بمدينة نجران، ومشروعات أخرى في جميع مناطق المملكة، طوّرت من أجله شركة تطوير للمباني تطبيقا ذكيا يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية، لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة، إذ يغطي المشروع حصر 9 آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة ومحافظة. وشارك آل الشيخ، أمس، في اللقاء المفتوح مع قيادات التعليم والمواطنين في منطقة نجران، والذي عقد بمسرح الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

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استعداد المدارس

ألقى الشاعر نبهان الودعاني قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعد ذلك قدم عدد من طلاب وطالبات مدارس منطقة نجران «أوبريت» إنشاديا بعنوان «احتفاء المشاعر»، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا قدمه مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم نجران عبدالله عواجي، عن أهم الإنجازات التي تخص الطفولة المبكرة، والاستعداد لمدارس التوأمة، ونتائج الاختبارات التحصيلية، وأعمال الصيانة للمباني، وأهم التحديات والفرص.

لقاء المواطنين

وفي ختام اللقاء، استمع وزير التعليم إلى عدد من مداخلات واستفسارات المواطنين، والتي تركزت حول دعم مدارس المنطقة بالمعلمين والمعلمات ومعلمي الصفوف الأولية، وتجهيز وصيانة المباني المدرسية، والنقل المدرسي، والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم في المنطقة.

وزار وزير التعليم جامعة نجران، والتقى خلالها معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، ومنسوبيها، وتم خلال الزيارة الاطلاع على أهم المشروعات والخطط التطويرية، ودشن خلالها عددا من البرامج الأكاديمية والمباني التعليمية.

أبطالنا بالحد الجنوبي

زار وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، يرافقه عدد من قيادات وزارة التعليم، أمس، الضباط والجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقة نجران، والتقى خلال الزيارة، قائد قوة نجران اللواء ركن محمد غرامة الزهراني، وعددا من قادة وضباط ومنسوبي القوات العسكرية.

أهم المشروعات التي تنفذها تطوير بنجران

- حصر المرافق 424

- الطفولة المبكرة 54

- ترميم وتأهيل 39

- صالة رياضية 4