وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تولي الشباب كل العناية والاهتمام لتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالعمل التطوعي.
مشروعات الإسكان
نوه أمير منطقة القصيم، بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لمشروعات الإسكان بالمملكة، والدعم الذي يتلقاه المواطنون والمواطنات لتوفير السكن الكريم للمواطنين، مؤكدا أهمية التوافق مع هذا الدعم، والحرص على توفير كل متطلبات محتاجي السكن ومستفيدي الدعم.
وجاء ذلك، خلال استقباله المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالقصيم المكلف المهندس منصور الحربي، في مكتبه بالإمارة أمس، إذ قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديرا لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة.
إطلاق 21 سجينا
أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم 21 مستفيدا من العفو الملكي الكريم لعام 1440، خلال الفترة من 28/ 9 /1440 وحتى 5/ 10/ 1440 في سجون المنطقة الثلاثة، وهي «سجن مدينة بريد، ومحافظتي عنيزة والرس»، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة رمضان الماضي.
تعازي القيادة
أدّى محافظ عقلة الصقور سليمان علي الفوزان، بعد صلاة العصر أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالإله الحلو عيسى الحربي، الذي استشهد خلال تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، وذلك في جامع مركز إمباري التابع لمحافظة عقلة الصقور. وعقب الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور تعازي خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة القصيم، ونائبه، إلى والد وأسرة الشهيد.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة شباب القصيم وجمعية المسعف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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