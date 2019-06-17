تقنيات حديثة لصيانة الكعبة ودعم مالي لـICAO

نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل أمس، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

توسعات ثلاث

أوضح أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن حسين الشريف لـ«دوت الخليج»، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بأعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة يأتي امتدادا للرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديهما.

مواصفات معمارية

أضاف الشريف أن الكعبة المشرفة في عهد الملك سعود رحمه الله عام 1377، تم ترميمها واستبدال سقفها الأعلى، كما أمر الملك فيصل رحمه الله عام 1392 ببناء المصنع الجديد للكسوة، وفي عهد الملك خالد في 1399، وجه بصناعة باب بالذهب للكعبة المشرفة وسلم داخلي لها، وفي عهد الملك فهد رحمه الله عام 1416 تم الترميم الشامل والكبير للكعبة المشرفة على أحدث التقنيات والمواصفات المعمارية. ويأتي هذا العام 1440 توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة باستخدام أحدث التقنيات، امتدادا للنهج الذي تسير عليه المملكة في تسخير كل ما لديها لخدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن من كافة أقطار العالم.