أمير جازان يبحث حلول انقطاعات الخدمة الكهربائية

بحث أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، احتياجات المنطقة من التوسع في المشروعات، والخدمات والحلول، وسبل تطويرها، والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة، والمشروعات المنفذة، والعمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائي مستقبلا، والأعمال والبرامج التي تنفذها، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والتي تضمن تقديم أفضل الخدمات، والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات.

استقبال وفد الشركة

استقبل أمير جازان، في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان الذي يزور المنطقة حاليا، بحضور وكيل الإمارة عبدالله المديميغ، ومدير شركة كهرباء جازان المهندس محمد آل عتيق، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، وعدد من المسؤولين بالشركة.

انقطاع خدمة الكهرباء

أكد أمير جازان أن عقد اللقاء والجولة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، يأتيان تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لبحث متابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء بمنطقة جازان، والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة، والسعي الدائم إلى توفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، موجها بأهمية مضاعفة الجهود، وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء، التي تخدم المشروعات التنموية، والمواقع الحيوية في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان دعم واهتمام القيادة الرشيدة، مقدما الشكر إلى أمير منطقة جازان ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما مشروعات خدمات الوزارة في المنطقة.