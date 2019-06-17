السعودية اليوم / وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر



القاهرة 14 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 17 يونيو ٢٠١٩ م واس

توفى اليوم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثه التلفزيون المصري والقنوات الفضائية الإخبارية.

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19:22ت م

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