طيران ناس ينظم رحلة للإعلاميين إلى باتومي

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظم طيران ناس، الناقل الجوّي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلة تعريفية للإعلاميين السعوديين إلى مدينة باتومي، التقى فيها السفير الجورجي لدى المملكة بنخبة من ممثلي قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف ورؤساء مواقع إلكترونية سعودية مختلفة، وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة في دولة جورجيا.

وأوضح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن هذه الزيارة تقرر تنفيذها بهدف تعريف الإعلاميين في السعودية بالوجهة الجديدة التي أطلقها طيران ناس إلى باتومي، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعها بهدف الوصول إلى المزيد من الوجهات تلبية لمتطلبات السوق السعودية، وأشار إلى أن ذلك يأتي عبر تحفيز الإعلاميين على خوض رحلة استكشافية للمكونات الثقافية التي تمتلكها دولة جورجيا، والتعرف على الحضارات التي مرت بها جورجيا، إضافة إلى ترتيب جدول الرحلة ضمن أماكن بارزة تم استهدافها للتجول على أشهر معالمها السياحية والتمتع بطبيعتها الخلابة.

وأضاف المهنا: أن هذه الرحلة تعد فرصة إيجابية وخطوة هامة لزيارة مدن جديدة أضافها طيران ناس إلى خطته التوسعية لخدمة شريحة واسعة من الركاب، ممن يبحث عن عروض ووجهات مميزة لدولة قد أصبحت مقصدًا للسياح السعوديين في الآونة الأخيرة.

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وشكر المهنا هيئة السياحة في جورجيا ومكتب الرحالة (Voyager)، مؤكدًا أن مثل هذه الرحلات تعدّ فرصة مهمة للتعرف على وجهة جديدة، كما أنها تفتح أبوابًا جديدة أمام ضيوف ناس للتعرف بتلك الحضارات والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها طيران ناس.

وعبّر سفير جورجيا لدى المملكة والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي فاختانغ جاوشفيلي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعزز من التعاون السياحي بين المملكة ودولة جورجيا، والتي شدد على أنها تهدف إلى دعم صناعة السياحة في كلا البلدين، كما أكد جاوشفيلي أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا يظهر بشكل جلي عبر بناء الشراكات في عدة محافل ومنها القطاع السياحي بينهما، والذي يضمن تحفيز مواطني الطرفين على زيارة كل من جورجيا والمملكة.

يذكر أنّ طيران ناس أعلن عن إطلاق إستراتيجية توسعية للمرحلة المقبلة، والتي شملت وجهات جديدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته الذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون نسمة، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية. وتضم الوجهات الجديدة لاهور، إسلام آباد، الجزائر، طرابزون، إربيل، بغداد، سراييفو، فيينا، طرابزون، باتومي، تبيليسي وباكو.