2019-06-17

صورة من ذاكرة الصحة تعود إلى عام 1960

متابعات الخليج 365 - جدة

نشرت وزارة الصحة صورة قديمة، تُجسد توفر وحدات من الدم التي يساهم بها المتبرعون كسبًا للأجر والثواب ورغبةً في إنقاذ حياة المحتاجين للدم.

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وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة، الصورة التقطت في جدة عام 1960م، وهي لممرضة في المستشفى الحكومي تتفحص موجودات بنك الدم.

ولفتت إلى أن مصدر الصورة هو خالد الحميدي المطيري.