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صورة من ذاكرة الصحة تعود إلى عام 1960
متابعات الخليج 365 - جدة
نشرت وزارة الصحة صورة قديمة، تُجسد توفر وحدات من الدم التي يساهم بها المتبرعون كسبًا للأجر والثواب ورغبةً في إنقاذ حياة المحتاجين للدم.
وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة، الصورة التقطت في جدة عام 1960م، وهي لممرضة في المستشفى الحكومي تتفحص موجودات بنك الدم.
ولفتت إلى أن مصدر الصورة هو خالد الحميدي المطيري.
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