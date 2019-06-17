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أسهم 5 بنوك سعودية تفقد بعضًا من بريقها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفاد تقرير بنك “JPMorgan” أن البنوك السعودية باتت أقل جاذبية بعد تفوقها بنسبة 40% على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى تخفيض التوصيات للاحتفاظ بها في المحافظ الاستثمارية.
وأوصى جي بي مورغان بتخفيض وزن سامبا في المحافظ الاستثمارية بعد أن كان ينصح برفعه، أي من Overweight to underweight، بحسب “العربية”.
كما خفض توصياته للبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي من الاحتفاظ بأسهمهما إلى تخفيض وزنهما أي من Neutral to underweight.
كما أبقى التوصية بتخفيف وزن بنك الرياض في المحافظ الاستثمارية، فيما أبقى التوصية بزيادة وزن بنك الراجحي في المحافظ على الرغم من أنه يتداول قرب القيمة العادلة.
وأضاف جي بي مورغان أنه يتوقع ضغطًا محتملًا على صافي هامش الفائدة بقيادة السايبور، المعيار المرجعي لتسعير الائتمان السعودي، وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين في عام 2019.
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