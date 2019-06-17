هنا رابط التسجيل في قافلة أهل الخير للحج

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت مؤسسة بذل الوقفية للفقراء والمساكين، فتح باب التسجيل في قافلة أهل الخير الخيرية للذين لم يسبق لهم الحج- من الرجال فقط- ولا يستطيعون تحمل تكاليفه.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل لغير السعوديين ويشترط حضور الكفيل أو الرئيس المباشر عند إجراء المقابلة الشخصية، ويكون على الرابط هنا

ولفتت إلى أن على المتقدم تعبئة نموذج التسجيل بكل دقة وصدق وأمانة ولن يتم قبول من سبق له الحج، وأن أي بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة سيتم استبعادها.

Advertisements

كما يجب التأكد من أن سريان هوية المتقدم سارية المفعول بما لا يقل عن ٦ أشهر، والتأكد من التسجيل في نظام وزارة الداخلية أبشر، وأيضًا يجب ألا يزيد راتب المتقدم عن 4000 ريال للسعوديين أو 2000 ريال لغير السعوديين.

وضمن الشروط أنه يجب التأكد من كتابة رقم جوال المتقدم بشكل صحيح وكتابة رقم جوال آخر بديل ولغير السعوديين ضرورة كتابة رقم جوال الكفيل بشكل صحيح حيث سيتم التواصل برسالة نصية عن طريق جوال الكفيل، أما موظفي الشركات والمؤسسات يتم الاستعاضة بمعلومات الرئيس المباشر بدلًا عن الكفيل.

وشددت المؤسسة على أن التسجيل في الموقع لا تعني القبول، كما أنه لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل وإنما يتم الفرز بعد إغلاق التسجيل.

وعلى المتقدم بعد التواصل معه استكمال الأوراق والوثائق الرسمية وهي عبارة عن: صورة الإقامة أو الهوية، تعريف بالراتب، ولغير السعوديين (صورة هوية الكفيل مكتوبًا عليها رقم الجوال، صورة شمسية 4×6 ويكتب خلفها الاسم ورقم الإقامة، ورقة تثبت موافقة الكفيل على حج مكفولة)، شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، وتدبس جميع الأوراق وتوضع في ملف علاقي.