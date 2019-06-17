الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونيًّا

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ، تطوير منظومة البيع الإلكتروني , بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً ، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية ، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والعدل ، والشؤون الإسلامية ، والحج والعمرة ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية ، وهيئة تطوير مكة المكرمة ، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام ، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها : موقع المشروع على شبكة الإنترنت هنا، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.