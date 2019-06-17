الان تتابع مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

مكن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الحجاج شراك نسكهم عن طريق الموقع الإلكتروني للمشروع.

وجاء المشروع الإلكتروني للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية، وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.

ويمكن الاستفادة من المشروع إلكترونيا عن طريق الرابط التالي https://www.adahi.org/ar/Pages/Home.aspx

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وفي أبريل الماضي، صرّح المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية لللإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، بأن الزيادة المئوية في عدد الأضاحي التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع قبل 36 عاماً حتى موسم الحج الماضي بلغت ما يقرب من 1400% وأوضح المشرف العام بأن عدد الأضحيات التي نفذها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في سنة التأسيس (1403) بلغت 63 ألف رأس، فيما بلغ العدد في موسم الحج الماضي (1438ه) (2017 م) أكثر من 927 ألف رأس من الأغنام. واعتبر الأستاذ رحيمي أن معدل الزيادة المئوية المرتفع، يدل على ثقة حجاج بيت الله من كل أنحاء العالم وثقة بعثات الحج في السفارات والقنصليات بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو ما أظهرته الأرقام الإحصائية بشكل دقيق.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أسندت مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه عام 1403 (1983) إلى البنك الإسلامي للتنمية، بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية عنهم، وتوزيع الأضاحي على مستحقيها داخل المملكة وخارجها.

وأضاف رحيمي قائلاً: جاء إنشاء مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بناء على فتوى شرعية صادرة من دار الإفتاء ومصدقة من قبل مجلس الوزراء السعودي بإقرار وإجازة التوكيل في أداء النسك لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي حصرا لأنها خاضعة للإشراف الحكومي الذي يضمن سلامة التطبيق الصحيح وفق الشروط الشرعية والصحية المطلوبة وتوفير المجازر ذات الطاقة الانتاجية الكبيرة والكافية لأداء النسك وخاصة في فترة الحج التي يسارع فيها كل المسلمين من حجاج وغيرهم إلى أداء نسكهم. ولذلك يعتبر المشروع الجهة الوحيدة المصرح لها بأداء النسك بالوكالة في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية لللإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، بأن عملية الذبح تتم في مجازر المشروع الكائنة في منطقة المعيصم بمكة المكرمة والتي تعمل بنظام الورديات حيث يعمل الجزارون والشرعيون والعمالة المساندة إلى جانب الأطباء البيطريين للتأكد من توافر جميع الشروط الشرعية والصحية في كافة الأنعام قبل وبعد أداء النسك.

وأكد حرص إدارة مشروع الأضاحي الدائم على أن يكون ثمن الأضحية في متناول كافة الحجاج والأقل سعراً مقارنة بالأسعار السّائدة،وأعلن أن سعر الكوبون الواحد لموسم الحج هذا العام هو (475) ريال سعودي وهو ما يعادل (127) دولار أمريكي، ويعود إنخفاض السّعر هذا إلى أن المشروع خيري غير هادف للربح، و أكد “أنه على الرغم من انخفاض قيمة الكوبون إلا أنه تم اختيار الأغنام على النحو الشرعي والصحي المطلوب وبعد مراعاة كافة الشروط الصحية والشرعية الواجب إتباعها”.