الان تتابع شاهد.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت قبل قليل، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، ونشرت الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورا للعملية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله-، توجيهاً سامياً بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك نظراً لما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة. Advertisements

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