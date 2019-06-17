شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 25 رأساً من الأغنام بحي الكعكية في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

صادرت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 25 رأساً من الأغنام التي يتضح عليها علامات المرض، بحي الكعكية بمكة المكرمة ضمن نطاق البلدية، حيث يتم عرضها للبيع من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل.

وتأتي الحملة ضمن جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

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من جهته، أوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 25 رأساً من الأغنام التي يتضح عليها علامات المرض، مبيّناً مشاركة مراقبي قسم الأسواق في تنظيم المنطقة وإزالة المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضيه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّد المشيخي أن البلدية والجهات المُختصة ستواصل مهماتها الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة ومتابعة ظاهرة الذبح العشوائي للمواشي في المنطقة بالتنسيق مع إدارة وحدات الذبح بالامانة، ولن تتهاون في إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، بيّن مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي أن إتلاف المواشي المريضة، يأتي بعد الفحص الطبي عليها للتأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك حسب اللوائح والنظم البيطرية، ويتم حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص منها بالطرق الصحية الوقائية المتّبعة، مثمّناً تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغات بلدي (940).