شكرا لقرائتكم خبر عن سجون القصيم تطلق سراح 21 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 21 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1440، بمناسبة شهر رمضان المبارك خلال المدة من 1440/9/28 حتى 1440/10/5 في سجون المنطقة الثلاثة (سجن مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس).

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الكريمة والمعتادة، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، راجياً من الله أن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنهم، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.