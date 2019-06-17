صلاح يقود مصر لاكتساح غينيا.. والمغرب يخسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تلقى منتخب المغرب الخسارة الثانية تواليا على أرضه استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر الجمعة المقبل، بخسارته أمام زامبيا 2-3 في مراكش، قاد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح منتخب مصر للفوز على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الجيش في برج العرب بمصر، واستطاع أن يقلب النتيجة لصالح بلاده بعد مشاركته في الشوط الثاني، وسجل لمصر مروان محسن عند الدقيقة (12)، وأحمد علي عند الدقيقة (78)، وعمر جابر عند الدقيقة (86)، ولغينيا سوري كابا عند الدقيقة (64).

وقلب المنتخب الجزائري تخلفه أمام مالي على ملعبه إلى فوز 3 - 2. سجلها بغداد بونجاح ومحمد يوسف بليلي واندي ديلور عند الدقائق (42), (80 من ركلة جزاء), (82)، ولمالي محمد براهجي «هدفين» عند الدقيقتين (29 من ركلة جزاء و68), فيما خسرت نيجيريا من السنغال بهدف دون رد.