12 فريقا في بطولة البحر الأحمر بأملج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى التي ينظمها نادي الحوراء الرياضي بأملج بمشاركة 12 فريقا، برعاية محافظ أملج زياد البازعي، وحضور رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني وعدد من محبي الرياضة.

وفي المباراة الافتتاحية فاز فريق الوداد على المونديالي بأربعة أهداف دون رد، وفي المباراة الثانية التقى فريق الملكي بنظيره فريق النخيل وانتهى اللقاء بفوز الملكي بهدفين دون رد، كما تم السحب على أربع جوائز للجمهور بين شوطي المباراتين.