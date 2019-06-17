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12 فريقا في بطولة البحر الأحمر بأملج

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس بطولة البحر الأحمر الأولى التي ينظمها نادي الحوراء الرياضي بأملج بمشاركة 12 فريقا، برعاية محافظ أملج زياد البازعي، وحضور رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني وعدد من محبي .

وفي المباراة الافتتاحية فاز فريق الوداد على المونديالي بأربعة أهداف دون رد، وفي المباراة الثانية التقى فريق الملكي بنظيره فريق النخيل وانتهى اللقاء بفوز الملكي بهدفين دون رد، كما تم السحب على أربع جوائز للجمهور بين شوطي المباراتين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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