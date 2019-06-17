المنشطات توقف البحرينية كيروا 4 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى أمس، إيقاف العداءة البحرينية أونيس جيبكيروي كيروا وصيفة سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو 2016، أربع سنوات لثبوت تناولها المنشطات.
وكانت كيروا «35 عاما» أوقفت موقتا في مايو الماضي بانتظار نتيجة الفحص المضاد الذي جاءت نتيجته إيجابية أيضا، وتظهر وجود آثار لمادة «إيبو» المحظورة في عيناتها.
وأقرت كيروا التي نالت برونزية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى في بكين عام 2015، بأنها خالفت القوانين وقبلت العقوبة المفروضة عليها.
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