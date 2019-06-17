بدء الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة مطلع ديسمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل فرض ضريبة اتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد قرار مجلس التعاون بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة التي شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لتشمل المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناء على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري من يونيو 2017، حيث ستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، وذلك بداية من 1 ديسمبر 2019 المقبل، حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعا.

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وأفادت الهيئة بأن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أوسوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلا، أومستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أن المستهلك معرض بسببها لعدد من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكان المستهلك استبدال المشروبات المعلبة والمحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأكدت أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت صفحة على موقعها الالكتروني GAZT.GOV.SA لتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة من خلال رسومات توضيحية، وأيضا رسومات توضيحية حول المشروبات التي لن تنطبق عليها الضريبة الانتقائية بناء على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.