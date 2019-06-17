ضبط محطة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت وزارة التجارة والاستثمار محطة لبيع وقود المركبات تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في مكة المكرمة، حيث شهرت بصاحب المحطة، إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشا وتضليلا للمستهلك.

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة صاحب المنشأة مع فرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وكانت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ضبطت المحطة المخالفة بوادي جليل في مكة المكرمة، حيث أظهرت نتائج تقرير فحص العينات قيام المنشأة بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم مطابقة قياس عدد المضخات مع قياس الجهاز المعياري، وبناء عليه تم ضبط المخالفة وإحالتها للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.