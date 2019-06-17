اندماج الأول مع ساب يخلص بنك أوف سكوتلاند من أصول عالية المخاطر بـ4.7 مليارات جنيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيؤدي الاندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني «ساب» إلى تخليص رويال بنك أوف سكوتلاند «آر.بي.إس» من أصول عالية المخاطر بقيمة 4.7 مليارات جنيه إسترليني، ما يعادل 5.9 مليارات دولار، وتعزيز رأسماله الأساسي، بحسب ما أعلنه البنك البريطاني أمس.

ويعد بنك «آر.بي.إس» البريطاني من خلال وحدته الهولندية نات ويست ماركتس، جزءا من كونسورتيوم يضم إن.إل.إف.آي وبنك سانتاندير يمتلك حصة إجماليها 40% في البنك الأول. وكان آر.بي.إس يملك حصة تعادل 15.3% في البنك الأول.

وقال البنك في بيان أمس إنه نتيجة لاستكمال الاندماج، سيحقق مكسبا قدره 400 مليون جنيه إسترليني نتيجة التخلص من حصته في البنك الأول مقابل أسهم يتلقاها في البنك السعودي البريطاني، فضلا عن خفض الأصول المرجحة بالمخاطر 4.7 مليارات جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن الصفقة ستقود لإطفاء التزامات بقيمة 300 مليون إسترليني.

وأضاف أن التغييرات سترفع نسبة رأس المال الأساسي للبنك بواقع 60 نقطة أساس.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلاند روس مكيوان في البيان أن الاندماج سيساعد البنك أيضا على التركيز على الأسواق التي يستهدفها.

ويعكف البنك، الذي أنقذته الحكومة البريطانية في 2008 بضخ 45.5 مليار إسترليني، على تقليص أنشطته الخارجية منذ الأزمة المالية للتركيز على أنشطة الإقراض في المملكة المتحدة.

في سياق متصل قرر مجلس إدارة بنك ساب وفقا لاتفاقية الاندماج مع البنك الأول، تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة البنك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، كما قرر البنك التأكيد على استمرارية خالد الملحم نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعلى استمرارية ديفد ديو في منصب العضو المنتدب.

وكان بنك ساب أعلن أمس الأول عن نفاذ قرار دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، مقابل قيام بنك ساب بإصدار (554,794,522) سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأسماله المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20.54 مليار ريال.

وكذلك زيادة عدد أسهمه من 1.5 مليار سهم إلى 2.05 سهم مدفوعة بالكامل، وذلك بعد أن استوفى كل من بنك ساب والبنك الأول شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من بنك ساب بخصوص صفقة الاندماج.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول المقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على 0.48535396 سهم في بنك ساب «معامل المبادلة» مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.