وزير النقل يشكر خادم الحرمين على دعم الإيكاو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على تقديم المملكة مبلغ مليون دولار لدعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو». وأكد أن هذا الدعم يأتي إيمانا بدور الإيكاو في إيجاد وإبقاء روح الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، ودور الطيران المدني الذي يسهم بفعالية في تحسين النمو الاقتصادي للدول. ونوه بالأثر الفعال الذي لمسته المملكة إثر تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مليون دولار في عام 2016.



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