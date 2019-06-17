إنارة شوارع القرينية ومنح خمرة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة شرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة في تركيب أعمدة الإنارة للشوارع الرئيسة بحي القرينية ومنح الخمرة وشارع الستين الفاصل بينهما، وذلك ضمن الخطط التطويرية لإنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسة الرابطة بين الأحياء المنظمة جنوب المحافظة. ويجري العمل على تركيب أعمدة الإنارة في نطاق المشروع للشوارع المستهدفة، وبدأت الأمانة مطلع العام الحالي في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، تشمل توسعة شارع السنابل الرئيس، ومخططات منح القرينية 101 و134 ج/س، ومنح الخمرة والفضيلة 161ج/س، وذلك ضمن جهودها في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء وعلى الشوارع والمحاور الرئيسة في أنحاء المحافظة. Advertisements أعمال الإنارة: إجمالي الأعمدة 300 180 عمودا جرى تركيبها 90 مليونا التكلفة الإجمالية



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