السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن انقطعت الكهرباء عن 94 ألفا و800 شخص شمال ولاية تكساس الأمريكية أمس. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الانقطاع نتج عن عواصف شديدة بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة. وأضافت أن السلطات تسعى لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العواصف تقطع الكهرباء عن 94 ألفا بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.