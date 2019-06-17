مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نظرا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وتشرف وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل أمس، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

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إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة أمس، الأمراء، والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.