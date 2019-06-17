هل تكفي 10 كاميرات لمراقبة حلقة خضار جدة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقضت أمانة جدة نفسها من خلال تأكيدها أن 10 كاميرات كفيلة بتغطية حلقة الخضار المركزية في حي الصفا البالغة مساحتها 37.336 م2 فكيف لهذا العدد القليل من الكاميرات الإيفاء بمتطلبات الرقابة الشاملة؟

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الأمانة أفادت في ردها على الصحيفة حول تقرير نشرته على صفحتها الأولى الأربعاء الماضي تحت عنوان «حلقة خضار جدة بلا كاميرات مراقبة» بأن الحلقة مجهزة بـ 10 كاميرات موزعة على جميع أنحائها، مشيرة إلى أنه يجري رصد ومراقبة الحلقة عبر الشاشات في غرفة المراقبة.

ومن الناحية الفنية فإن تلك الكاميرات مهما وزعت بأي طريقة لن تفي بتغطية هذه المساحة في ظل وجود سواتر وحواجز داخلية بالحلقة، إضافة لانتشار البضائع وكراتين الفواكه والخضار المرصوصة داخل أسوار الحلقة، وبروز الجدران والقوائم المعدنية التي تشكل إجزاء كبيرة من المكان.

يذكر أن الأمانة تشترط على المراكز التجارية توفير ما بين 250-800 كاميرا لتغطية المساحات المفتوحة والمواقف، بخلاف اشتراطها 4 كاميرات كحد أدنى داخل كل محل.