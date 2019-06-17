250 ألف وردة وزهرة ترسم سجادا هندسيا في مهرجان القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

في أشكال هندسية جميلة رسمت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى بالتعاون مع مؤسسة «أفنان الجنوب» أكبر سجاد هندسي من الورد والزهور على مساحة 4000 م2 على أرض متنزه الثروة الوطني ببيدة في محافظة القرى، ضم 250 ألف وردة وزهرة متنوعة تتوسطها صور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وأمير منطقة الباحة، لتطلق بذلك مهرجان الورد والعطور الأول في المنطقة.

وجاء تصميم المهرجان مناسبا للمكان وتضاريسه ولطبيعة الأجواء في المحافظة، حيث اعتمدت فكرة طابع السجاد الهندسي التقليدي في باقي المدن، والذي يتكون من زهرة صغيرة ومن ثم تخرج منها الزهور الكبيرة وإلى الأكبر بخمس بتلات، وفي كل جزء منها تنسيق زخرفي بسيط، كما جرى استخدام حجر المرو وبعض الإضاءات البسيطة في التنسيق والتصميم. ويضم المهرجان الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي ضمن برامج الصيف لهذا العام أنواعا من الورد والزهور تتضمن بفتة من أربعة ألوان والأمرينس، الشرانيا، وزيينيا، وزهور حولية، كما يتضمن المعرض المصاحب الذي يشارك به عدد من العارضين من داخل المنطقة وخارجها الكثير من المنتجات المتعلقة بالورد والعطور ومنتجاتها.

ويهدف المهرجان الذي يستمر 7 أيام إلى المحافظة على الهوية الزراعية للمنطقة، وتنفيذ الفعاليات المنوعة التي تلبي مختلف فئات المجتمع ويعطي جانبا جماليا جاذبا للسياح والمصطافين عن الزهور بمختلف أنواعها والورود ومستخلصاتها من عطور ومنتجات مختلفة.