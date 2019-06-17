مبتعث سعودي بأمريكا ضمن أبرز 50 شخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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للمرة الأولى.. حقق المبتعث عبدالله الزير إنجازا مميزا على مستوى برنامج الابتعاث، حيث اختير ضمن أبرز 50 شخصية منذ تأسيس جامعة إنديانا- بوردو، إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة من حيث التصنيف وعدد الطلبة.

ويأتي اختيار الشخصيات على مستوى أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والطلاب. وكان الزير الشخصية السعودية والعربية الوحيدة التي نالت شرف هذا التكريم على مستوى تاريخ الجامعة.

وجاء اختياره تقديرا لجهوده المتواصلة في العمل الاجتماعي في مدينة انديانابوليس بشكل عام والجامعة بشكل خاص، حيث عمل على تفعيل دور الأنشطة الطلابية من خلال بوابة النادي السعودي منذ قدومه للجامعة عام 2012 لدراسة المعلوماتية الطبية في مرحلة الدكتوراه.

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وتدرج الزير في العمل التطوعي مع النادي السعودي كمسؤول إعلامي ومتحدث رسمي ثم كمستشار إداري ليصبح بعدها رئيسا للنادي في عام 2016 -2017 . وفي ذلك العام حقق النادي السعودي في مدينة انديانابوليس المركز الأول على مستوى الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شرف الحفل بحضور سفير المملكة في واشنطن آنذاك الأمير خالد بن سلمان.

وكان من أهم المنجزات التي قدمها النادي الشراكة مع جهات محلية في المدينة أثمرت عن تنفيذ 170 نشاطا طلابيا، من أهمها بناء المجلس السعودي في مدينة إنديانابوليس، وتجهيز بيت إفطار رمضان ودوري كرة القدم.

ومن التجارب المميزة التي قدمها النادي السعودي أثناء فترة إدارة الزير تأليف كتاب الدليل الأكاديمي الأول للطالب في الجامعة باللغة العربية، حيث تمت صناعة محتوى الكتاب بجهود 40 طالبا وطالبة ليغطي 55 برنامجا وتخصصا أكاديميا.

وذكرت ساندرا ليموتز مديرة خدمات الطلبة الدوليين السابقة في الجامعة «على عكس عدد من طلاب الدكتوراه الذين أعرفهم، تمكن عبدالله من التفوق في برنامجه الأكاديمي، وكذلك كرس قدرا هائلا من الوقت والجهد لأنشطة أخرى ذات معنى».