«إطعام» تحفظ 230 ألف وجبة خلال رمضان في 3 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعلنت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام»، المصنفة كأول بنك للطعام في منطقة الخليج عن تمكنها خلال شهر رمضان الماضي من حفظ 230.714 وجبة طازجة من الهدر في كل من المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.

وأشارت الجمعية في إحصائية لموسمها الرمضاني لعام 1440 إلى أن نتائج الأعمال للشهر الكريم، شهدت نموا في الأداء وتنوعا في البرامج والمشاريع والحملات التي جرى توجيهها للمجتمع، بالشراكة مع شركاء حفظ النعمة من خلال أكثر من 8 مشاريع منوعة.

وفي مشروع وجبات إفطار صائم وزعت الجمعية 273.158 وجبة طازجة لإفطار الصائم بالشراكة مع عملاء التطبيقات الرقمية والشركات والداعمين لإفطار الصائمين، أما فيما يتعلق بمشروع السلال الغذائية التي تضم مجموعة من أصناف المواد الغذائية الأساسية فقد وزعت 9.170 سلة على المستفيدين.

ونظرا للهدر المرتفع في أصناف الأرز نفذت إطعام وللمرة الأولى برنامج زكاة الفطر بالشراكة مع تطبيق نعناع، من خلال تقديم عبوة تضم 3 أصناف من الغذاء الوارد في الحديث النبوي الشريف المتعلق بالزكاة من خلال توفير الأرز والتمر والدقيق، فيما شهد المشروع إقبالا من المجتمع بلغ 10.256 مزكيا.

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من حفظ الجمعية للنعمة خلال شهر رمضان:

الفواكه الطازجة : 21.132 سلة

التمور: 1.995 كيلو جراما

المخبوزات والحلويات الطازجة: 3.440 منتجا

المكرونة: 1.394 عبوة

صلصة الباستا الإيطالية: 427 عبوة