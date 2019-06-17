معالجة ديون 5320 عقدا زراعيا متعثرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استطاع برنامج معالجة المشاريع والديون المتعثرة بصندوق التنمية الزراعية رفع نسبة التحصيل التراكمية منذ نشأة الصندوق إلى 92.4 %،وذلك للعام المالي الماضي 2018، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأكدت المعلومات أن متحصلات الصندوق للعام نفسه من الأقساط بلغت نحو 872 مليون ريال، بعد تفعيل البرنامج لمعالجة الديون المتعثرة، والذي ساهم بإعادة جدولة ديون عدد من العقود المتعثرة، أو نقلها لمستثمرين آخرين، وقد بلغت 5320 عقدا، تبلغ أرصدتها نحو 740 مليون ريال. وبينت أن الصندوق وافق خلال عام 2018 على دعم مشاريع زراعية تقدم بها المزارعون بلغت تكاليفها الاستثمارية 1047 مليونا، مقابل 614 مليون ريال في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 34%.

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وفيما يخص القروض المعتمدة خلال عام 2018، أوضحت أنها بلغت نحو 614 مليون ريال، مقابل ما تم خلال العام المالي 2017 والبالغة نحو 617 مليونا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.5% عن عام 2017، فيما عدد القروض كان 608 قروض في 2018 مقابل 657 قرضا في 2017، بانخفاض بنسبة 7.5% عن العام المالي 2017.

الحلول التي قدمها البرنامج:

01 إعادة جدولة الديون

02 نقلها لمستثمرين آخرين

صندوق التنمية الزراعية لعام 2018: