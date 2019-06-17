تجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة الطفولة المبكرة بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأول، في مستهل جولاته على عدد من مشاريع الوزارة في مناطق المملكة، المشاريع التي تشرف على تنفيذها شركة تطوير للمباني بمنطقة نجران، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم في المنطقة.

وتهدف الجولة إلى الاطلاع على سير العمل للعملية التعليمية، إضافة إلى البرامج والمشاريع التي خصصت لقطاعي التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها. وشملت المشاريع التعليمية التي وقف عليها الوزير ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة «الطفولة المبكرة» في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، و4 صالات رياضية، إضافة إلى مشروع واحد متعثر.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع «حصر» المباني الشامل، الذي حوى 424 مرفقا تعليميا بمدينة نجران.