330 منحة دراسية جديدة بملكية العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال المرحلة الثانية من طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث بدء من الخميس المقبل ولمدة 10 أيام، حيث يمكن البرنامج أبناء وبنات العلا من التعليم والتدريب في الخارج في المجالات التي تدعم التوجه الاستراتيجي وخطط النمو والتطوير لمحافظة العلا، بكونها متحفا حيا مفتوحا ووجهة سياحية عالمية.

وحدد برنامج الابتعاث 330 منحة دراسية جديدة، مما يضاعف عدد المقاعد التي أتيحت لطلاب وطالبات المرحلة الأولى من البرنامج الذي أطلق عام 2018، ليرتفع إجمالي عدد طلاب وطالبات برنامج الابتعاث إلى 496 مبتعثا ومبتعثة.

وستتاح الفرصة للطلاب والطالبات الذين ستنطبق عليهم الشروط ويجتازون المقابلة الشخصية ضمن برنامج الابتعاث، لدراسة تخصصات السياحة والضيافة، والتاريخ، وعلوم الآثار، والفنون وتاريخ الفنون، وتطوير المتاحف، والتصميم الحضري والعمراني، والتخطيط البيئي، والتقنيات الزراعية، وإدارة المرافق والخدمات البلدية في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو أستراليا.

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وأكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان أن النتائج الإيجابية المتواصلة لبرنامج الهيئة للابتعاث تمثل خطوة مهمة في تحقيق رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، للمملكة المزدهرة بسواعد أبنائها.

وقال إن الهيئة ستواصل تطوير برنامج الابتعاث لتمكين شباب العلا من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالكامل، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي بشكل خاص، ويسهم في نمو وازدهار المملكة بشكل عام.

وأضاف «نؤكد في الهيئة دائما على أن الاستثمار في الإنسان هو الوقود الحقيقي لنجاح خطط التنمية في أي مكان، لذا فإن الاستثمار في بنات وأبناء العلا، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على النجاح بتمييز». ويمثل البرنامج أحد المكونات الرئيسة لخطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في العلا، التي تحتوي عجائب طبيعية رائعة.

ويمكن للمتقدمين الجدد، الذين يجب أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية في العلا لعام 2019، تقديم طلباتهم من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو الحالي.

برنامج الهيئة الملكية للابتعاث يركز على: