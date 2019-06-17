، اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه ،

- 1/2
- 2/2
نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.
وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.
وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.
في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".
وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.
اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.
وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.
وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.
في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".
وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:20 PM
تحدث للمحكمة 25 دقيقة
نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.
وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.
وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.
في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".
وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.
، اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.