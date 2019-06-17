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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء.
وعبّر "الطياش" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمدير الأمن العام تقليده رتبته الجديدة.
"الطياش" لرتبة لواءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء.
وعبّر "الطياش" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمدير الأمن العام تقليده رتبته الجديدة.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:15 PM
قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء.
وعبّر "الطياش" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمدير الأمن العام تقليده رتبته الجديدة.
، "الطياش" لرتبة لواء ،
المصدر : الخليج 365
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