، "الأراضي البيضاء": اكتمال تطوير 70 ألف م2 خاضعة للرسوم بالدمام ،

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أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرضين كانتا خاضعتين للرسوم من قبل مالكيهما بمساحة 70.000 متر مربع في مدينة الدمام، من المتوقع أن توفر أكثر من 140 قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن هاتين الأرضين تم اعتماد تخطيطهما كاملاً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهدافه المتمثلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وأفاد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو ببنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مبيناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءاً من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
"الأراضي البيضاء": اكتمال تطوير 70 ألف م2 خاضعة للرسوم بالدماموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-17
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرضين كانتا خاضعتين للرسوم من قبل مالكيهما بمساحة 70.000 متر مربع في مدينة الدمام، من المتوقع أن توفر أكثر من 140 قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن هاتين الأرضين تم اعتماد تخطيطهما كاملاً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهدافه المتمثلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وأفاد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو ببنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مبيناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءاً من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:14 PM
من قبل مالكيها.. وتوفر أكثر من 140 قطعة أرض سكنية
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرضين كانتا خاضعتين للرسوم من قبل مالكيهما بمساحة 70.000 متر مربع في مدينة الدمام، من المتوقع أن توفر أكثر من 140 قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن هاتين الأرضين تم اعتماد تخطيطهما كاملاً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهدافه المتمثلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وأفاد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو ببنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مبيناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءاً من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
، "الأراضي البيضاء": اكتمال تطوير 70 ألف م2 خاضعة للرسوم بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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