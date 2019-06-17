«التعداد الذاتي» للسكان.. 3 فوائد أساسية توفرها «الريادة الإحصائية» للمواطن والمقيم

بإطلاقها آلية «العد الذاتي» للسكان، تدخل السعودية قائمة الدول الأكثر تقدمًا في مجال الخدمات الإحصائية، فيما يمثل خطوة جديدة على طريق تطبيق «رؤية المملكة 2030»، التي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016.

وبهذه الآلية، تكون السعودية من الدول التي استغنت عن الطرق التقليدية في التعداد، التي تكون في الغالب عن طريق المسح الميداني، واستخدام الأجهزة المتنقلة، ونظم المعلومات الجغرافية المكانية.

واليوم الاثنين، دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء محمد بن مزيد التويجري، بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمُنشآت 2020م؛ وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسيكون بإمكان المواطن والمقيم استيفاء استمارة التعداد من خلال «نظام العد الذاتي» عبر البوابة في شهر مارس 2020 م، دون أن يزور الباحث الإحصائي المنزلَ كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر في تعداد السعودية 2020م.

ويتميز التعداد السكاني الذاتي بتقديم خدمة للأسر والتسهيل لاستيفاء بياناتهم في الأوقات التي تناسبهم وفق المدة الزمنية المحددة، ومن خلاله لم تعد الأسرة بحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، كما أنه يُساهم في انخفاض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية.

وأيضًا يُتيح إمكانية إدخال جزء من البيانات والعودة إليها في أي وقت لاستكمالها؛ وذلك ضمن المدة الزمنية المحددة، والسعي إلى مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، كما يُساعد على زيادة الخصوصية في إدلاء البيانات للأسر.

وتنطبق خدمة العد الذاتي على الأسر المعيشية فقط، ويجب أن يمتلك رب الأسرة حساب الخدمات الإلكترونية «نظام أبشر»، وألا تشترك الأسرة الراغبة في خدمة العد الذاتي مع أسرة غير راغبة في المسكن ذاته، وأن تُسجل الأسرة في الخدمة لدى زيارة المراقب بمرحلة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية.

ومن الشروط، يجب توافر جهاز حاسوب وهاتف نقال وبريد إلكتروني ونفاذ الإنترنت لدى الأسرة الراغبة، وكذلك عدم الانتقال من المسكن خلال الفترة من تاريخ المشاركة في العد الذاتي وموعد بدء العد الفعلي يوم 17 مارس 2020م.

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وتتم عملية العد الذاتي عبر قيام المراقب في مرحلة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، بسؤال الأسرة عن رغبتها في استيفاء بيانات التعداد عن طريق العد الذاتي، ثم يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. ويمكن لرئيس الأسرة تغيير كلمة السر، بعدها يتم التواصل بين موظفي مركز الاتصال وضبط الجودة وبين الأسر من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني بهدف شرح الإجراءات والمفاهيم المتعلقة بالعد الذاتي.

وبعد ذلك، تقوم الأسر الراغبة بزيارة رابط العد الذاتي، ومن خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بالعد الذاتي أو على الرابط المرسل من قبل مركز الاتصال يتم الدخول إلى النافذة الإلكترونية الخاصة بالعد الذاتي، ثم يُدخل رئيس الأسرة اسم المستخدم وكلمة السر، وبعدها يتم البدء بإدخال البيانات الخاصة بالأسرة مستعينًا بالإرشادات المتاحة؛ علمًا بأنه بالإمكان البدء في إدخال بيانات الأسرة قبل ليلة العد، أي قبل منتصف الليل، ويمكن إدخال البيانات دفعة واحدة أو على مراحل حسب الوقت المناسب لكل أسرة؛ علمًا بأنه يتم الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني.

وبإمكان الأسرة الاتصال هاتفيًّا بمركز الاتصال وضبط الجودة بالتعداد على الرقم المجاني للاستفسار عن أي معلومات خاصة بأسئلة الاستمارة، وستُرافق هذه المرحلةَ حملةٌ إعلاميةٌ مكثفةٌ لتوعية السكان بخطوات العد الذاتي وكيفية استيفاء الاستبيان الإلكتروني ترسل إليهم على بريدهم الإلكتروني.

ويقوم رب الأسرة بتحديث البيانات الخاصة بالأفراد: «إذا كان قد قام بإدخالها قبل ليلة الإسناد الزمني»، حسب مكان مبيتهم ليلة الإسناد الزمني الواقعة واستكمال جميع البيانات وإرسالها إلكترونيًّا، واعتبارًا من الوقت المحدد وفي حال وجود ملاحظات؛ سيتم التواصل مع رئيس الأسرة لاستيفاء البيانات المطلوبة وضمان صحتها، وستتم إتاحة فرصة مدتها خمسة أيام من تاريخ بدء أعمال العد لاستكمال بيانات الأسرة.

ووفرت الهيئة العامة للإحصاء نظام العد الذاتي، وبذلت السبل في جعله نظامًا ميسرًا ومتكاملًا بحيث يقوم الفرد أو المواطن بتعبئة بياناته بشكل يوفر الجهد والوقت، ويأخذ في الاعتبار اللغة الإنجليزية كذلك لاستيفاء كامل الشرائح.

وتبدأ الخطوات بإضافة بيانات الفرد، ثم جميع أفراد الأسرة، وإضافة بيانات المسكن، وكذلك تفاصيل الوفيات.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسكان والمساكنِ لعام 2020م، باعتباره التعداد الخامس للمملكة العربية السعودية، وحدد مساء يومِ الثلاثاء 17 مارس 2020 تاريخًا معتمدًا للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.