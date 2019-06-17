وزير التعليم: سنستكمل المشروعات من أجل مستقبل أبنائنا

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، «إننا سنعمل معًا في التعليم العام والجامعي على أن تُستكمل المشروعات من أجل مستقبل أبنائنا وبناتنا».

‏وحول زيارته إلى جامعة نجران، قال وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشرفت بأن تكون أولى الزيارات التفقدية إلى منطقة نجران، لقد وجدت عملًا جادًا وسعيًا حثيثًا نحو التنمية وبناء الإنسان».

وكان وزير التعليم، زار جامعة نجران والتقى الدكتور فلاح السبيعي، مدير الجامعة، ومنسوبيها؛ حيث اطلع على أهم مشروعاتها وخططها التطويرية ودشن عددًا من برامجها الأكاديمية والمباني التعليمية.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار وزير التعليم، قرارات بتكليف قيادات الوزارة على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع الهيكلة ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي.

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ووجه وزير التعليم شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

يُذكر أن رؤية وزارة التعليم، يتم تنفيذها ارتكازًا على عدد من الأهداف تتضمن: بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًا، وتوفير فرص القبول للطلبة للالتحاق بمختلف مراحل التعليم، وتطوير معايير اختيار المعلم وتأهيله.

كما تستهدف الوزارة تنمية كفايات الطالب التعليمية وتحفيزه، ورفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم، فضلًا عن التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها، وإنتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما، والتوسع في برامج الدراسات العليا.

كما تشمل أهداف وزارة التعليم، التوسع في التعليم الأهلي لتحقيق أهداف التنمية، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق احتياجات المجتمع، وتطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة، ودعم الابتعاث الخارجي للمتميزين للوفاء باحتياجات التنمية ونقل المعرفة.