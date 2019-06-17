الهلال الأحمر يدرِّب منسوبيه بشأن التعامل مع منصة «اعتماد»

نظمت هيئة الهلال الأحمر دورة لمنسوبيها العاملين بالمركز الرئيس والفروع التابعة لها ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بشأن التعامل مع منصة «اعتماد».

وتناولت الدورة التي نُظمت بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، كيفية التعامل مع منصة اعتماد والتي تم إقرارها من وزارة المالية؛ لتكون بوابة للتعاملات المالية ما بين الوزارة والجهات الحكومية.

وتتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، وتهدف «اعتماد» إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية.

وتعد منصة «اعتماد»، نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية؛ حيث تدعم التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين: العام والخاص، على السواء، فضلًا عن إسهامها في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء.

وتوفر المنصة، أيضًا، المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وذلك ضمن جهود شاملة للجهات ذات الصلة، والتي تستهدف تنفيذ التوجهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشروعاتها الخاصة سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشروعات برامج الرؤية أو مشروعات التنمية الوطنية.