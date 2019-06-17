السعودية اليوم / مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونياً



جدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية

وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية ، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والعدل ، والشؤون الإسلامية ، والحج والعمرة ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية ، وهيئة تطوير مكة المكرمة ، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام ، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها : موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org ، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

19:53ت م

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جدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ، تطوير منظومة البيع الإلكتروني , بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً ، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية ، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والعدل ، والشؤون الإسلامية ، والحج والعمرة ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية ، وهيئة تطوير مكة المكرمة ، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام ، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها : موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org ، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.// انتهى //19:53ت م0187

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.