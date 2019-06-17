السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بالرياض



السيح 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بمنطقة الرياض سعد بن زيد آل عريج، ومساعد مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بالمنطقة فهد بن فنيس الدوسري.

وهنأ المحافظ خلال اللقاء آل عريج بمناسبة تعيينه مشرفاً للقطاع الجنوبي للمجاهدين بالمنطقة، متمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتظافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة ، منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال وجهود أمنية.

من جهته عبر آل عريج عن شكره لمحافظ الخرج على توجيهاته، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملاءه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

19:52ت م

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