السعودية اليوم / مقتل اثنين من رجال الشرطة بهجوم مسلح جنوب باكستان



إسلام آباد 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها بهجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة أن أربعة مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على شرطيين كانا يؤديان عملهما الاعتيادي مما أدى إلى مصرعهما على الفور.

وأضافت أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

وقال نائب مفتش عام الشرطة في كراتشي محمد أمين يوسفزاي إن الهجوم على رجال الشرطة يحمل طابع عمليات الاغتيال المستهدف لنشر الخوف والذعر، مشيراً إلى أن الشرطة تواصل التحقيق للتوصل إلى الجناة.

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17:29ت م

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