السعودية اليوم / لجان الشورى تجتمع بمندوبي عدد من الجهات الحكومية بمقر المجلس



الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

بحضور معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق, عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اليوم, اجتماعاً بمندوبي كل من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية, وذلك بمقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة الطاقة مناقشة عدد من الموضوعات المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى ومن ضمنها إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي، وإعادة مشروع نظام الامتياز التجاري.

حضر الاجتماع الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون السياسات والأنظمة بدر بن عبد المحسن الهداب، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية وليد بن عبد الله الرويشد، والأمين العام للهيئة

من جانب آخر, عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اجتماعاً بعدد من ممثلي مركز دعم اتخاذ القرار، بحضور المدير العام المكلف للمركز محمد بن سعد المهنا، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية, وذلك في مقر المجلس.

وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ .

من جهة أخرى, نظمت اللجنة الصحية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الإله بن سيف الدين ساعاتي اجتماعًا مع عدد من مندوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440هـ .

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة لقطاع العمليات الدكتور سامي بن سعد الصقر، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الغذاء الدكتور صالح بن عبد الله الدوسري، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الدواء الدكتور عادل بن عبد الله الهرف، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الدكتور عبد اللطيف بن سليمان الوطبان، ومساعد رئيس الهيئة لقطاع الأبحاث والمختبرات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، ومساعد رئيس الهيئة للتخطيط والتمييز خالد بن حجاج الثنيان.

// انتهى //

17:19ت م

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الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسبحضور معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق, عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اليوم, اجتماعاً بمندوبي كل من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية, وذلك بمقر المجلس.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة الطاقة مناقشة عدد من الموضوعات المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى ومن ضمنها إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي، وإعادة مشروع نظام الامتياز التجاري.حضر الاجتماع الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون السياسات والأنظمة بدر بن عبد المحسن الهداب، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية وليد بن عبد الله الرويشد، والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس.من جانب آخر, عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اجتماعاً بعدد من ممثلي مركز دعم اتخاذ القرار، بحضور المدير العام المكلف للمركز محمد بن سعد المهنا، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية, وذلك في مقر المجلس.وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ .من جهة أخرى, نظمت اللجنة الصحية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الإله بن سيف الدين ساعاتي اجتماعًا مع عدد من مندوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء.وناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440هـ .حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة لقطاع العمليات الدكتور سامي بن سعد الصقر، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الغذاء الدكتور صالح بن عبد الله الدوسري، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الدواء الدكتور عادل بن عبد الله الهرف، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الدكتور عبد اللطيف بن سليمان الوطبان، ومساعد رئيس الهيئة لقطاع الأبحاث والمختبرات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، ومساعد رئيس الهيئة للتخطيط والتمييز خالد بن حجاج الثنيان.// انتهى //17:19ت م0156

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.