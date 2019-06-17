السعودية اليوم / المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يعقد ورشة عمل لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك



مسقط 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

انطلقت اليوم في مسقط، ورشة العمل الإقليمية حول استبانات المسح الإحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع، التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع القطاعات المعنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين في مجال السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، وأعضاء لجنة السوق الخليجية المشتركة، وحضور ممثلين عن الأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس.

وتناقش الورشة مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل المشترك بالشكل الوافي والدقيق، لإيجاد اتفاق على الأسئلة المناسبة الواردة في استبانات المسح الإحصائي لدراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع التي تغطي المسارات العشرة في كل من القطاعين الحكومي والأهلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قام بعمل دراسة تقيس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع للقرارات الصادرة خلال الفترة (1981-2018م)، وذلك بناءً على تكليف من قِبل اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.

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17:19ت م

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