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الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من تناول أكل المطاعم خلال هذه الفترة من العام بسبب كثرة الأمراض المعوية خاصة لدى الأطفال.
وقال الزعاق: خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.
وتابع الزعاق : بالمختصر .. لا تحرصوا على أكل المطاعم.
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