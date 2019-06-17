الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من تناول أكل المطاعم خلال هذه الفترة من العام بسبب كثرة الأمراض المعوية خاصة لدى الأطفال.

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وقال الزعاق: خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.

وتابع الزعاق : بالمختصر .. لا تحرصوا على أكل المطاعم.